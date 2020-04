Djokovic, Federer si Nadal sar in ajutorul celorlalti tenismeni: Cati bani vor dona

Ziare.

Daca ATP a anuntat ca ar fi alocat un milion de dolari pentru ajutarea jucatorilor clasati intre locurile 150-400, cei trei mari jucatori ai momentului cauta o sustinere pentru jucatorii aflati intre locurile 250-700."Vrem sa ajutam jucatorii. Multi dintre ei au in vedere sa renunte la tenisul profesionist deoarece pur si simplu nu pot supravietui financiar", a afirmat Djokovic."Primii 250 de jucatori ai lumii (cea mai mare parte a lor) au jucat in calificari la Australian Open in acest an, iar astea le-a dus o suma decenta de bani. De la locul 250 in jos se duce adevarata batalie financiara", a mai spus liderul mondial."Din pacate exista un numar mare de jucatori din acest grup intre locurile 250 si 700 care nu sunt sustinuti de federatii si nu au sponsori. ATP are circa 700 de membri si trebuie sa incercam sa avem grija de toti. Ei sunt baza sportului profesionist", a explicat Djokovic.In scrisoare, Djokovic propune ca primii 100 de jucatori din clasamentul la simplu si primii 20 din cel de dublu sa contribuie cu sume intre 5.000 si 30.000 de dolari, in functie de scara valorica, la fondul pentru ajutorarea jucatorilor, care ar totaliza astfel circa 1.050.000 dolari.Tenismenii aflati intre locurile 50 si 5.000 ar contribui cu 5.000 de dolari fiecare, cei de la locul 20 la 50 ar da 10.000 fiecare, ocupantii locurilor 10-20 ar dona 15.000 de dolari, cei clasati pe pozitiile 5-10 ar da cate 20.000 de dolari, iar primii cinci clasati ar oferi 30.000 de dolari fiecare. Cei mai buni 20 de jucatori de dublu ar contribuit fiecare cu 5.000 de dolari.O parte a acestui plan de ajutorare a fost prezentata vineri de catre presedintele federatiei germane de tenis, Dirk Hordoff.Acesta a explicat ca exista o strategie din partea ITF (Federatia Internationala de Tenis), Grand Slam, ATP si WTA, prin care jucatorii intre pozitiile 250 si 700 vor primi cate 10.000 de dolari pentru a depasi pauza impusa de coronavirus, iar aceste subventii ar veni de la primii 100 de jucatori din clasament.Cu contributiile preconizate de la turneele de Grand Slam si ATP, ajutorul total ar putea depasi patru milioane de dolari. "Turneele de Grand Slam vor contribui cu 500.000 de dolari fiecare", a adaugat Djokovic. Djokovic, Nadal si Federer au propus ATP-ului ca jumatate din premiul oferit la Turneul Campionilor de la Londra, daca se va desfasura, sa fie alocat fondului de sprijin.