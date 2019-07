Doliu in lumea tenisului: A murit un fost castigator la Wimbledon si Australian Open

Ziare.

Fostul tenismen australian a fost rapus de un cancer la prostata, relateaza presa internationala.McNamara a castigat 5 turnee la simplu si a ocupat locul 7 in ierarhia ATP, insa a scris istorie in proba de dublu.Jucatorul nascut la Melbourne s-a impus in 19 turnee la dublu, dintre care 3 de Grand Slam (Wimbledon, in 1980 si 1982, si Australian Open, in 1979).3 cel mai bun loc ocupat de McNamara in clasamentul masculin la dublu.Dupa ce a atarnat racheta in cui, McNamara a antrenat mai multi tenismeni importanti, precum Mark Philippoussis si Grigor Dimitrov.I.G.