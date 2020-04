Dominic Thiem nu vrea sa fie solidar cu jucatorii greu incercati in criza: "Nu inteleg de ce trebuie sa le dam noi!"

Ziare.

com

Austriacul nu intelege de ce se pune problema ca jucatorii mai bine clasati si cu venituri mai mari sa ii ajute pe cei din subsolul clasamentului sau cu venituri mici: "Niciunul dintre jucatorii mai slab clasati nu se lupta pentru viata lor din punct de vedere financiar. Am vazut o multime de jucatori care nu se dedica 100% sportului, multi dintre ei sunt total neprofesionisti. Nu inteleg de ce trebuie sa le dam lor bani. Prefer sa donez oamenilor care chiar au nevoie. Nu e nicio profesie pe lumea asta care sa iti garanteze succesul sau un venit cert pe tot parcursul carierei. Niciunul dintre noi, cei care am ajuns in top, nu am luat nimic de-a gata, a trebuit sa luptam si sa muncim enorm pentru a ajunge unde suntem", a fost reactia dura a lui Thiem intr-un interviu acordat celor de la Kronesport.Jucatorul de top 3 ATP va participa la Mutua Madrid Open, in luna mai, o competitie virtuala care va beneficia de premii in valoare de 150.000 de euro. La acest turneu vor mai fi prezenti, pe tabloul feminin jucatoare precum Elina Svitolina, Jo Konta sau chiar Sorana Cirstea Pe tabloul baietilor ii vom vedea si pe Rafa Nadal, Zverev, Tsisipas sau Karen Khachanov.Thiem a tinut sa atraga atentia ca in cazul in care va castiga la Mutua Madrid Open, va dona banii persoanelor care chiar au nevoie de asta, nu colegilor din circuit.Dominic e clasat pe locul 3 mondial si are 16 titluri cucerite in cariera. A pierdut pana acum 3 finale de Grand Slam, 2 la Roland Garros si una la AO.D.A.