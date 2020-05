Dominic Thiem va participa la un prim turneu de tenis, chiar in timpul pandemiei de coronavirus

Ziare.

Astfel, Dominic Thiem va disputa din nou o competitie, dupa o pauza de zece saptamani cauzata de pandemia de coronavirus.Turneul va avea loc la sud de Viena, fara spectatori, arbitri de linie sau copii de mingi, pe teren urmand sa se afle doar jucatorii si arbitrul de scaun. Competitia este organizata de platforma tennisnet.com sub conducerea lui Alexander Antonitsch, fost tenisman profesionist austriac.Vor participa saisprezece jucatori si opt jucatoare, toti austrieci. Cei saisprezece jucatori vor fi impartiti in patru grupe de cate patru, iar jucatoarele, in doua grupe de patru.In afara de Thiem, se remarca prezenta lui Dennis Novak, numarul 85 mondial, si a veteranului Juergen Melzer, fost numar 8 ATP , specialist al probei de dublu, care va juca astfel din nou la simplu.In competitia feminina, principala favorita este Barbara Haas, acum locul 137 WTA . Tamira Paszek, care a fost locul 26 mondial, revine pe teren dupa ce a fost in afara clasamentului WTA in ultimele trei sezoane.Tamira Paszek l-a avut antrenor pe romanul Andrei Pavel Austria este una din tarile europene care au permis cel mai rapid reluarea activitatilor sportive in aer liber dupa saptamanile de restrictii impuse din cauza pandemiei de coronavirus. In Austria, sportivii profesionisti, ca tenismenii si fotbalistii, se pot antrena incepand din 20 aprilie, iar pentru amatori restrictiile au fost ridicate pe 1 mai.