Dominika Cibulkova confirma motivul real pentru care s-a retras din tenis la doar 30 de ani

Dupa ce presa din Slovacia a scris despre acest subiect, fosta tenismena a confirmat in cele din urma informatia pe Instagram.Ea ar urma sa devina mama in vara anului urmator.In urma cu o luna, Cibulkova a anuntat, in timp ce plangea in hohote, ca nu va mai juca niciun meci oficial incepand de anul urmator."Ultimul meci din cariera mea a fost cel de la Roland Garros. Am vrut sa am o perioada de timp pentru a vedea daca pot gestiona acest moment. Cred ca asta este ziua potrivita pentru a anunta retragerea. M-am gandit de mult timp si privesc inainte catre noua viata mea", a spus Cibulkova.Cel mai important moment din cariera Cibulkovei a fost victoria din Turneul Campioanelor 2016.Cel mai sus in clasamentul WTA a ajuns pe locul 4, in martie 2017. Ea a castigat din tenis peste 13 milioane de dolari.La turneele de Grand Slam are o finala la Australian Open 2014, semifinala la Roland Garros si sferturi la Wimbledon si US Open.C.S.