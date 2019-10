Doua tenismene de top si-au demis antrenorii intr-o singura zi

Ziare.

Petra Martic a pus punct colaborarii cu Sandra Zaniewska, desi jucatoarea din Croatia a avut rezultate bune in acest an: un sfert de finala la Roland Garros si un titlu la Istanbul.Croata va colabora in continuare cu Biljana Veselinovic, pe care o va imparti cu jucatoarea Aleksandra Krunic.In schimb, Julia Goerges i-a demis pe antrenorul Sebastian Sachs si pe fizioterapeutul Florian Zitzelsperger.Nemtoaica a colaborat cu Sachs timp de 5 luni, perioada in care a ajuns in finala la Birmingham si in optimi la US Open."Am avut neintelegeri in privinta viitorului meu", a motivat Goerges pentru WTA C.S.