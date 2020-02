Dupa Irina Fetecau, o alta tenismena din Romania a triumfat in acest week-end intr-un turneu ITF

Ziare.

com

Andreea Amalia Rosca a triumfat in turneul ITF din Antalya, un turneu dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. In marea finala, Rosca a dispus de Anastasia Nefedova, SUA, 568 WTA , favorita 4 aici in Turcia.Scorul a fost 6-4, 7-5, dupa aproape doua ore de joc.Rosca ocupa in acest moment locul 708 WTA, avand 20 de ani. Are deja 6 titluri ITF in cariera, toate obtinute pe zgura, iar in 2018 a avut si cea mai buna pozitionare in clasamentul mondial, pe 210.Tot duminica, Irina Fetecau a dispus de conationala Patricia Tig in finala turneului ITF din Thailanda, de la Nonthaburi, iar mai multe detalii puteti citi in stirea de mai jos: