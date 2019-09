Dupa Kim Clijsters, inca o tenismena de top revine dupa 11 ani de pauza

Ziare.

com

Frantuzoaica Tatiana Golovin a declarat ca si-a reluat antrenamentele si in scurt timp o vom vedea din nou in cadrul turneelor profesioniste.Golovin s-a retras in 2008 din cauza problemelor medicale, dar va reveni in circuit. Ea mizeaza pe faptul ca are doar 31 de ani si crede ca mai poate juca la un nivel ridicat."In acest an m-am pregatit serios pentru a reveni pe teren. Am vrut sa revin la inceputul anului 2020, dar totul a decurs mult mai rapid si voi fi pe teren la mijlocul lunii octombrie.Doctorii mi-au oferit solutii pentru a juca din nou tenis. Va trebui sa gestionez durerile, deoarece nu au disparut complet, dar sunt optimista si ma concentrez pe antrenamente", a afirmat Golovin la postul BeIn Sports.Fosta campioana de Grand Slam la dublu mixt, Golovin s-a aflat cel mai sus in clasamentul WTA la simplu pe locul 12.C.S.