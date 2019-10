Ekaterina Alexandrova, care a invins-o pe Simona Halep, a fost eliminata cu usurinta in optimile de la Beijing

Ziare.

Jucatoarea care in runda precedenta a eliminat-o pe Simona Halep s-a inclinat in fata compatrioatei sale Daria Kasatkina.Rusoaica aflata pe locul 45 in ierarhia WTA s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-3.In sferturile de finala, Daria Kasatkina o va intalni pe castigatoarea de anul trecut, daneza Caroline Wozniacki.Pentru prezenta in optimi la Openul Chinei, Alexandrova va fi recompensata cu un cec in valoare de 85.890 de dolari si 120 de puncte in clasamentul WTA.8,2 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Beijing.I.G.