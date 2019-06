Elena Gabriela Ruse produce o noua surpriza la Nottingham

Ziare.

Tenismena romana aflata pe locul 211 in ierarhia WTA a trecut in turul doi de elvetianca Viktorija Golubic (locul 87 WTA).A fost 7-6 (3), 4-6, 6-4 in favoarea tenismenei in varsta de 21 de ani, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari.Partida dintre cele doua s-a disputat in sala, pe o suprafata hard si fara spectatori. Asta dupa ce ploaia a dat peste cap turneul pe iarba de la Nottingham.Citeste si: Situatie incredibila la Nottingham: Turneul de tenis risca sa fie anulat din cauza ploii! Doua ore si 25 de minute a durat intalnirea dintre cele doua sportive.In sferturile de finala, tenismena nascuta la Bucuresti o va infrunta pe castigatoarea partidei dintre favorita numarul 1, Caroline Garcia, si Maia Lumsden.Vezi si:250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Nottingham, programat in perioada 10-16 iunie.I.G.