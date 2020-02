Elena Rybakina, de neoprit: Performanta remarcabila reusita de tanara sportiva

Ziare.

Dupa victoria din meciul cu Sorana Cirstea , Elena Rybakina a ajuns la 20 de victorii obtinute in primele doua luni ale acestui an.O asemenea performanta nu s-a mai vazut in circuitul WTA din 2009, cand Elena Dementieva bifa si ea 20 de victorii in primele doua luni ale anului.In acel moment, Dementieva a castigat turneele de la Auckland si Sydney, a ajuns in finala la Paris, in semifinale la Australian Open si in sferturile de finala la Dubai.In schimb, Elena Rybakina a castigat un turneu in acest an si a disputat alte trei finale.C.S.