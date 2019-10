Elina Svitolina a reusit o performanta rarisima in istoria tenisului

Ziare.

Svitolina este prima jucatoare din ultimii 39 de ani ce se califica la Turneul Campioanelor fara sa dispute macar o finala WTA in acest sezon.Ultima data acest lucru s-a intamplat in 1980, cand Katie Jordan si Wendy Turnbull au reusit si ele sa ajunga la WTA Finals fara sa dispute o finala.Turneele dintre 1983 si 1987 nu au fost luate in calcul deoarece se desfasurau dupa un format diferit.La Turneul Campioanelor s-au calificat deja Ashleigh Barty Bianca Andreescu , Petra Kvitova si Elina Svitolina. Ultima calificata o vom afla astazi.Competitia de anul trecut a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.In schimb, Simona Halep nu a participat la editia din 2018 din cauza unei accidentari.Turneul Campioanelor va incepe pe 27 octombrie, iar toate meciurile vor fi transmise in direct de Ziare.com.C.S.