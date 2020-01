Elina Svitolina, infrangere usturatoare la Brisbane

Ziare.

com

Favorita numarul 4 a turneului de la Antipozi a fost invinsa de americanca Danielle Collins.1-6, 1-6 a fost scorul intalnirii dintre tenismena din Ucraina si tanara sportiva americana, aflata pe locul 29 in ierarhia WTA.Doar 56 de minute a durat confruntarea dintre cele doua.In runda urmatoare, Danielle Collins o va intlani pe castigatoarea intalnirii dintre Donna Vekic si Yulia Putintseva.1,5 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Brisbane, programat in perioada 6-12 ianuarie.Vezi si: Surprize peste surprize la Brisbane: Kerber, invinsa de o tenismena in varsta de 35 de ani! I.G.