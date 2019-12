Elina Svitolina reactioneaza dupa ce a fost acuzata ca a tradat Ucraina

Ziare.

com

Ucrainenii au acuzat-o ca a participat la un turneu din Rusia desi cele doua tari se afla in conflict.Totusi, Svitolina spune ca gestul sau nu trebuie interpretat ca un act de tradare."Cand am ajuns acolo am reprezentat Ucraina! Daca joc la un turneu sau il castig, atunci apar drapelul Ucrainei in fiecare meci! Reprezint Ucraina facand ce stiu mai bine, jucand tenis. Nu cred ca mai trebuie sa ofer alte explicatii.Nu inteleg de ce trebuie sa vorbesc despre acest subiect. Mi-am sprijinit tot timpul tara! Am avut o gramada de oferte din partea unor alte tari, dar am ramas aici", a spus Svitolina pentru postul 1+1.Elina Svitolina a disputat insa un singur meci in turneul de la Moscova, parasind competitia dupa ce a fost sigura de prezenta la Shenzhen.C.S.