ESPN a anuntat numele celei mai bune tenismene din 2019

Ziare.

com

Conform unui sondaj realizat de ESPN, cea mai buna jucatoare a anului 2019 a fost desemnata Bianca Andreescu Aceasta a castigat 4 trofee in 2019, inclusiv US Open, si a incheiat anul pe locul 5."A avut un impact profund asupra jocului, aparand de nicaieri la 19 ani pentru a deveni noua forta in tenis", motiveaza cei de la ESPN alegerea facuta.In 2019, Bianca a castigat 46 de meciuri si a pierdut doar 7."Singurul lucru care ma ingrijoreaza sunt accidentarile sale. Dar iubesc jocul sau! Are un joc de totul sau nimic, iubesc agresivitatea sa", a comentat Chris Evert, care in prezent activeaza ca expert al ESPN.Cel mai frumos meci al anului in tenisul feminin a fost ales cel dintre Naomi Osaka si Bianca Andreescu, din sferturile de finala de la Beijing, castigat de nipona cu 5-7, 6-3, 6-4.Cel mai bun tenismen al anului 2019 a fost desemnat Rafael Nadal Coco Gauff a fost aleasa jucatoarea cu cea mai frumoasa poveste a anului.C.S.