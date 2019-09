Eugenie Bouchard, dupa ce-a fost invinsa de o tenismena romana aflata pe locul 272 WTA: "M-am saturat sa tot pierd"

Ziare.

Nici in circuitul ITF nu are insa mai mult succes, fiind invinsa inca din primul tur la Templeton de catre o tenismena romana.Gabriela Talaba, aflata pe locul 272 in ierarhia WTA, s-a impus cu 6-4, 4-6, 6-4 in fata jucatoarei care in 2014 a disputat finala la Wimbledon."Abia astept sa castig din nou un meci. M-am saturat sa tot pierd. Trebuie sa lucrez din greu pentru a pregati noul sezon", a spus Eugenie Bouchard, care are un singur turneu WTA castigat in cariera.157 e locul pe care il ocupa Eugenie Bouchard in clasamentul WTA.Vera Lapko e ultima jucatoare pe care Eugenie Bouchard a invins-o in circuitul WTA, in luna februarie, cu ocazia turneului de la Dubai. A pierdut apoi in fata Simonei HalepI.G.