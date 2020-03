"Eugenie Bouchard nu mai rezista in izolare: Mesajul transmis de jucatoarea din Canada"

Ziare.

Cum Canada are deja peste 300 de cazuri de coronavirus, si in aceasta tara s-au luat masuri de preventie. Acestea au dat insa peste cap planurile lui Eugenie Bouchard."Cum decurge carantina voastra? Eu doar merg la antrenamente si stau in casa! Este teribil de plictisitor", s-a plans Eugenie Bouchard pe contul de Twitter Cum rezultatele din tenis nu au mai ajutat-o in ultimii ani, Eugenie Bouchard si-a dedicat atentia vietii mondene in ultimul timp.Din tenisul feminin cele mai importante turnee anulate pana acum din cauza pandemiei de coronavirus sunt cele de la Indian Wells, Miami, Charleston si Stuttgart.Nu se stie insa nici daca din luna mai incolo se va putea juca tenis.C.S.