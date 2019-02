Exclusiv Ungaria da o lovitura grea tenisului romanesc: Singurul turneu WTA din Romania a fost mutat la Budapesta

Ziare.

Surse autorizate au dezvaluit in exclusivitate pentruca din 2019 turneul WTA programat dupa Wimbledon nu va mai avea loc la Bucuresti, ci la Budapesta.Asta deoarece proprietarul turneului, maghiarul Jeno Marky, nu a ajuns la un acord cu Federatia Romana de Tenis pentru prelungirea intelegerii.El a primit o oferta mai buna din partea Guvernului Ungariei, iar turneul va fi mutat astfel la Budapesta.Contactat de, presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a confirmat ca nu s-a obtinut prelungirea contractului, insa spune ca Marky nu a informat inca oficial ca va muta turneul la Budapesta. Surselegaranteaza insa ca turneul va avea loc la Budapesta."Proprietarul turneului este un maghiar. Din 2013 l-a transferat in Romania deoarece nu mai avea fondurile necesare pentru a-l pastra in Ungaria. Acum suntem in discutii cu el sa-l facem si anul acesta. Daca vrea sa ni-l dea, ni-l da, daca nu, nu avem ce sa facem. Este turneul sau. Pe noi nu ne-a informat ca-l muta, dar nu am semnat prelungirea.Daca statul maghiar se implica, nu avem ce sa facem. Noi inca suntem in dialog, dar am aflat pe diferite cai ca ar fi in discutii si cu guvernul maghiar. Este de apreciat, totusi, ca autoritatile din Ungaria se implica si investesc in tenis. Chiar in acest moment mai are loc la Budapesta inca un turneu WTA, finantat tot de statul maghiar", a spus George Cosac pentruPrima editie a turneului feminin de la Bucuresti a avut loc in 2014, la Arenele BNR Simona Halep a fost si ea o prezenta constanta si a putut lua contact cu fanii sai din Romania. Ea a castigat turneul in 2014 si 2016, iar celelalte campioane sunt Anna Karolina Schmiedlova (2015), Irina Begu (2017) si Anastasija Sevastova (2018).Dupa mutarea turneului la Budapesta, Romania a ramas fara niciun turneu WTA desi este o forta in tenisul feminin.Este al doilea turneu de tenis pe care Romania il pierde in fata ungurilor in ultima perioada, dupa cel ATP , patronat de Ion Tiriac , mutat si el la Budapesta.Salvarea ar putea veni, totusi, de la Ion Tiriac, care vrea sa organizeze la Cluj un alt turneu din circuitul WTA, dar discutiile sunt inca intr-o faza incipienta.