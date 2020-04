Fata nevazuta a lui Nick Kyrgios: Gestul facut de controversatul tenismen

Ziare.

com

Astfel, tenismenul australian a anuntat ca este gata sa imparta mancarea pe care o are cu toti cei care au nevoie in aceste zile.Mai mult, Kyrgios s-a oferit sa livreze personal mancarea, conform Sportsfinding "Daca exista cineva care nu lucreaza, nu are un venit sau ramane fara mancare in aceste vremuri dificile, va rog sa nu va culcati cu stomacul gol! Nu trebuie sa va fie frica sau rusine sa imi trimiteti un mesaj privat.Voi fi foarte fericit sa impart orice am, indiferent ca este vorba de o punga de taitei, o felie de paine sau niste lapte. Vi le voi lasa personal la usa, fara niciun dubiu", a anuntat Kyrgios.Gestul australianului a primit numeroase laude, iar multi au considerat ca abia acum isi arata adevarata fata, prin acest gest frumos.C.S.