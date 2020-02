Favorita numarul 2 a turneului de la Hua Hin, eliminata in primul tur de o jucatoare aflata in afara Top 100 WTA!

Ziare.

com

Favorita numarul 2, Petra Martic, a parasit competitia inca din runda inaugurala.Sportiva din Croatia a fost invinsa de Wang Xiyu, aflata pe locul 134 in ierarhia WTA.Jucatoarea din China s-a impus neasteptat de usor, in doua seturi, scor 6-3, 6-4, si in runda urmatoare va da piept cu austriaca Barbara Haas.Vezi si: Patricia Tig produce surpriza la Hua Hin Openul Thailandei e programat in perioada 10-16 februarie.275.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Hua Hin.I.G.