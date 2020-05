Federatia Europeana de tenis vine cu o veste excelenta

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Federatiei Europene de Tenis, in Belarus, Suedia, Danemarca, Cehia, Estonia, Finlanda, Austria, Germania, Ungaria, Israel, Lituania, Letonia, Olanda, Norvegia, Slovenia si Slovacia se poate juca tenis.De asemenea, pot fi organizate inclusiv competitii in unele dintre aceste tari, dar cu restrictii si distantare sociala. Este de asteptat ca de saptamana viitoare sa se poata juca tenis si in Belgia, Islanda si Polonia.In Romania este interzis sa joci tenis cel putin pana pe 15 mai.Mai multe tari au inceput insa sa organizeze competitii de antrenament pentru a le putea permite jucatorilor sa ramana in forma.C.S.