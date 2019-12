Federatia Internationala de Tenis a anuntat care e tenismena anului

Ziare.

La feminin s-a impus Ashleigh Barty, in timp ce la masculin premiul a mers la Rafael Nadal.Ashleigh Barty e prima sportiva din Australia care castiga titlul de tenismena anului."Sunt onorata sa fiu declarata tenismena anului de catre ITF. 2019 a fost un an incredibil, cu victoria de la Openul Frantei si finala Fed Cup. Sunt atat de mandra de ceea ce-am reusit si abia astept ca sezonul 2020 sa inceapa", a declarat Ashleigh Barty.Anul acesta, tenismena in varsta de 23 de ani a castigat primul ei turneu de Grand Slam, impunandu-se surprinzator la Roland Garros, si a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA.De altfel, Barty a incheiat anul pe primul loc in ierarhia WTA, cu un avans consistent, de aproape 2.000 de puncte in fata urmatoarei clasate, Karolina Pliskova.I.G.