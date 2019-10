Federatia Internationala de Tenis ia o masura radicala pentru a evita trucarea meciurilor

Ziare.

"Pentru noi, integritatea este unul dintre cele mai importante elemente si 'nucleul' ITF, indiferent ca este vorba de trucarea de meciuri sau de dopaj. Noi, impreuna cu restul agentilor implicati in aceasta afacere cheltuim milioane de dolari pentru a mentine acest sport cat mai curat", a declarat presedintele ITF, David Haggerty.Una dintre solutiile pe care ITF le va evalua pentru a impiedica jucatorii sa trucheze partidele va fi suspendarea partiala a pariurilor in turneele de cel mai scazut nivel pe scara ATP si WTA."Este un lucru la care ITF s-a gandit. Motivul pentru care incercam sa ajungem la un anumit timp de acord este ca am vazut ca exista oameni care se apropie de turnee si vorbesc cu jucatorii", a adaugat Haggerty.Cu toate acestea, presedintele ITF a avertizat ca nu se poate renunta la pariuri in totalitate, pentru ca acest lucru ar genera o piata neagra care ar putea fi daunatoare la o scara mai mare."Trebuie sa existe un numar de meciuri in care poti paria, pentru ca, daca nu vor exista, se creeaza o piata neagra", a spus Haggerty pe baza unui studiu realizat de un grup independent.O alta solutie luata in calcul si care va fi anuntata la inceputul lunii decembrie o reprezinta cresterea premiilor in anumite turnee, pentru a se evita tentatia ca jucatorii "sa ia decizii gresite".