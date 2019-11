Finala surprinzatoare la Turneul Campionilor de la Londra

Ziare.

Dupa iesirea din turneu a "granzilor" Djokovici, Nadal si Federer, ultimul chiar sambata in semifinale, eliminat de grecul Stefanos Tsisipas, la capatul unei partide dominate de tanarul de 21 de ani, scor 6-3, 6-4, finala de la Londra va arata cu siguranta surprinzator.Acolo, Tsisipas va da piept cu Dominic Thiem din Austria, cei doi fiind locurile 5 si 6 ATP la acest moment. Ei se vor duela in marea finala de la Londra duminica de la ora 20, meciul fiind televizat pe DigiSport, TelekomSport si LookSport.In careul de asi, Thiem l-a invins pe campionul en-titre de la Londra, germanul Alexander Zverev, scor 7-5, 6-3.Ultimul meci direct intre cei doi a fost si o finala, finala Mastersului de la Beijing, castigata de Thiem in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1. La general, austriacul conduce cu 4-2 la victorii directe.Indiferent de rezultatul finalei, Thiem va urca un loc in clasamentul ATP si va incheia anul pe 4, in timp ce Tsisipas va termina pe 6 acest sezon 2019 in ierarhia mondiala.