Fosta jucatoare de top 10 WTA, ajunsa in calificari la Adelaide, a pierdut la o tenismena aflata in afara primelor 200 din clasament

Carla Suarez Navarro, Spania, fost loc 6 WTA, a fost invinsa in primul tur al calificarilor de la Adelaide, Australia, turneu unde va evolua de saptamana viitoare si Simona Halep Navarro a pierdut in fata Arinei Rodionova, jucatoarea tarii gazda, 202 WTA, scor 6-4, 4-6, 4-6, dupa 2 ore si 7 minute.Suarez Navarro era favorita 2 a acestor calificari, ajunsa intre timp pe locul 52 in aceasta ierarhie mondiala. Iberica se poate lauda in cariera sa cu 2 titluri WTA, unul la Estoril in 2014 si altul la Doha in 2016.Ea are si o finala de Turneul Campioanelor la dublu, pierduta alaturi de Garbine Muguruza , si ea din Spania.La Adelaide, pe tabloul principal, Simona Halep are bye in primul tur si va evolua in faza secunda cu invingatoarea dintre Ajla Tomljanovici si o jucatoare venita din calificari, meci ce va avea loc marti sau miercuri dimineata.Turneul de la Adelaide, orasul natal al lui Darren Cahill, va incepe de pe 13 ianuarie si este dotat cu premii in valoare totala de circa 900.000 de dolari. Romanca fosta lidera mondiala este cap de serie 2 in Australia.Toate partidele Simonei Halep din Australia vor fi LIVE text pe Ziare.com.