Francesca Schiavone anunta ca a invins cancerul

Castigatoarea de la Wimbledon din 2010 a fost diagnosticata cu o tumoare maligna."Va dezvalui prin ce am trecut in ultimele 7 luni", asa isi incepe Schiavone video-ul de pe Instagram.Din fericire, fosta sportiva, acum in varsta de 39 de ani, a trecut cu bine peste aceasta perioada."Am fost diagnosticata cu o tumoare maligna. A fost cea mai grea batalie din viata mea. Dar si cea mai importanta victorie. Cand am fost anuntata ca am invins cancerul, am explodat de fericire. Sunt deja gata de noi proiecte, pe care mi le doream, dar nu le puteam realiza", a continuat aceasta.Francesca Schiavone s-a retras din tenis in 2008, dupa ce a castigat 8 turnee in cariera.Cel mai important succes al italiencei s-a produs in vara lui 2010, cand s-a impus la Wimbledon.4 e cea mai buna pozitie ocupata de Francesca Schiavone in ierarhia WTA.I.G.