Gabriela Ruse a adus pimele victorii romanesti pe iarba in 2019 si s-a calificat pe tablou la Nottingham

Ruse, 219 WTA, a castigat partida din turul I al fazei calificarilor de la Nottingham, Marea Britanie, in compania Janei Cepelova din Slovacia, 184 in lume, scor 6-4, 7-6.Partida a durat o ora si 34 de minute.Slovaca era favorita 10 in calificari si este cea care o elimina in turul I la Wimbledon pe Simona Halep , in 2015, cand romanca era favorita 3, scor 7-5, 4-6, 3-6. Atunci, Cepelova era locul 106 in lume.In ultimul tur de calificare, Ruse a invins-o, tot duminica, pe Chloe Paquet din Franta, 166 WTA, scor 6-3, 6-3.Ramane de vazut cu cine va evolua romanca in primul tur pe iarba britanica, acolo unde Monica Niculescu este deja pe tabloul principal si va evolua luni in primul tur cu Yulia Putintseva din Kazahstan.In sezonul de iarba, Simona Halep va debuta pe 23 iunie la Eastbourne, unde recent a primit un wild-card.