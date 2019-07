Gabriela Ruse, invinsa clar in turul I de la Wimbledon

Gabriela Ruse - Julia Goerges 5-7/ 1-6

Nemtoaica s-a impus in doua seturi, scor 7-5, 6-1.Tanara sportiva din Romania a facut un prim set foarte bun, reusind sa tina aproape de mai titrata ei adversara, pentru ca abia pe final sa cedeze.Totusi, esecul din primul act pare ca a afectat-o destul de mult, ea cedand apoi cat se poate de clar actul secund si, in final, meciul.Gabi pleaca de la Wimbledon cu 45 de mii de lire sterline si 10 puncte WTA 19:51 - Game, set si meci, Julia Goerges!19:30 - Nemtoaica se distanteaza rapid in setul secund.19:15 - Goerges castiga primul set!18:50 - Break reusit de Gabi, iar romanca reuseste sa preia conducerea in aceasta partida!18:33 - Incepe partida!18:25 - Sunt pe teren cele doua jucatoare.INFO: Gabriela Ruse a ajuns pe tabloul principal de la Wimbledon dupa ce a trecut de calificari.M.D.