Gabriela Ruse, invinsa de Caroline Garcia la Nottingham dupa un meci de trei seturi

Ziare.

com

Sportiva noastra a fost invinsa de Caroline Garcia din Franta (28 WTA ), dupa un meci in trei seturi, scor 4-6, 7-6 (3), 6-1.Jucatoarea in varsta de 21 de ani a castigat primul set, insa Garcia a reusit sa revina dupa ce s-a impus in setul secund la tie-break.Meciul ar fi trebuit sa inceapa la ora 16:00, pe iarba, dar din cauza ploii a fost mutat din nou in sala si a inceput cu cinci ore intarziere.Pentru Gabriela Ruse, parcursul de la Nottingham echivaleaza insa cu cea mai buna performanta a carierei in circuitul WTA.C.S.