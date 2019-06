Gabriela Ruse, protagonista saptamanii in clasamentul WTA!

Ziare.

Ajunsa in sferturile de finala la Nottingham, dupa cea mai buna prestatie din cariera la un turneu WTA, tenismena romana va ocupa, incepand de luni, pozitia 176 in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.332 de puncte are in acest moment sportiva in varsta de 21 de ani.Va fi cel mai bun loc din cariera pentru tenismena nascuta la Bucuresti. Gabriela Ruse a fost eliminata, vineri seara, de Caroline Garcia , in sferturile de finala ale turneului de la Nottingham.6 titluri ITF a castigat Gabriela Ruse in cariera sa.I.G.