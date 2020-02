Garbine Muguruza ia o decizie surprinzatoare: Iberica pierde puncte importante in clasamentul WTA

Ziare.

Muguruza este castigatoarea trofeului la ultimele editii ale competitiei din Mexic, iar absenta ei este una sensibila, in conditiile in care iberica devenise dintre jucatoarele cele mai apreciate de catre publicul mexican, subliniaza EFE.Ea va pierde 280 de puncte WTA dupa aceasta decizie.La competitia dotata cu premii totale in valoare de 265.000 dolari va fi prezenta, in schimb, americanca Venus Williams , cvintupla campioana la Wimbledon , alaturi de compatrioata sa Sloane Stephens si de britanica Johanna Konta. Si-au confirmat de asemenea participarea belarusa Victoria Azarenka, finalista editiei de anul trecut, kazaha Iulia Putinteva, poloneza Magda Linette, suedeza Rebecca Peterson si chinezoaicele Saisai Zheng si Yafan Wang.Evenimentul cel mai asteptat il va reprezenta, cu siguranta, revenirea pe teren a belgiencei Kim Clijsters, in varsta de 36 ani, care are in palmares patru trofee de Mare Slem, cucerite intre 2005 si 2011.Belgianca, mama a trei copii, a pus capat carierei sale in 2007, insa a revenit in 2009, an in care a castigat US Open. Ea s-a retras din nou in 2012, dupa ce a cucerit in total 41 de titluri la simplu.