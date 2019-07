Georgia Craciun a cucerit un trofeu ITF la Stuttgart

Ziare.

Tanara sportiva din Braila, in varsta de doar 19 ani, a triumfat intr-o finala disputata in fata Olgai Govortova, din Belarus, favorita 7 a turneului, scor 6-2, 6-3, intr-o ora si 14 minute.Cea mai buna clasare a lui Craciun in cariera de simplu este locul 516 in clasamentul WTA , atins pe 26 iunie 2017.In scurta sa cariera, Craciun a castigat 3 titluri ITF la simplu si 4 titluri ITF la dublu.Mai trebuie amintit ca tot in acest week-end, alte doua romance au castigat trofee ITF la dublu in lume, e vorba de Elena Bogdan , care a castigat proba de dublu la Biella in Italia, si de Ioana Gaspar, la Tabarka, in Tunisia, un concurs cu premii de 15.000 de dolari.La Biella, Elena Bogdan si sportiva din Ungaria Reka-Luka Jani, favorite 3, au trecut de cuplul Chihiro Muramatsu/Yuki Naito, scor 6-1, 6-3, intr-o ora si 11 minute.Este primul titlu de categorie 25.000 de dolari din cariera pentru Craciun, considerata o mare speranta a tenisului feminin din Romania.