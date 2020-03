Iata ce scrie WTA dupa prestatia impresionanta a lui Jaqueline Cristian din meciul cu Sofia Kenin

Ziare.

Site-ul WTA remarca evolutia excelenta a tenismenei noastre."Favorita numarul 1 a fost la un pas sa fie eliminata de Jaqueline Cristian, care a avut o minge de meci. Jucatoarea venita din califcari si Sofia Kenin, ambele in varsta de 21 de ani, au oferit o confruntare epica", scrie site-ul oficial al Asociatiei de Tenis Feminin."Ambele jucatoare au avut cate 32 de lovituri castigatoare, iar tenismena aflata pe locul 174 in ierarhia WTA a pus-o in dificultate pe Sofia Kenin cu serviciul ei letal, cu care a reusit 11 asi", continua sursa citata.Vezi si: Jaqueline Cristian urca in clasamentul WTA Jaqueline Cristian a fost eliminata dramatic, joi seara, in turul doi al turneului de la Lyon.Tenismena noastra, aflata pe locul 174 in clasamentul WTA, a cedat in fata campioanei de la Australian Open 2020, Sofia Kenin, dupa un meci extrem de echilibrat.Reprezentanta Romaniei a avut o minge de meci si a servit pentru castigarea jocului in setul doi, insa a cedat in cele din urma in trei seturi, cu 7-6 (5), 5-7, 4-6.Doua ore si 31 de minute a durat intalnirea dintre cele doua.I.G.