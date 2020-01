Iata cum arata semifinalele de la Hobart: Muguruza a abandonat

Ziare.

Mertens a fost invinsa in trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 7-5, de britanica Heather Watson, in timp ce Muguruza a declarat forfait pentru partida cu rusoaica Veronika Kudermetova, a cincea pe lista capilor de serie.In semifinale, Watson o va intalni pe kazaha Elena Ribakina, cap de serie nr. 3, invingatoare cu 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 7-5 in fata australiencei Lizette Cabrera, in timp ce Kudermetova va da piept cu chinezoaica Shuai Zhang, a patra favorita, care a trecut cu 6-1, 6-4 de americana Lauren Davis.