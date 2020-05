In aceasta luna incepe un nou turneu de tenis: Ce jucatoare de top si-au anuntat prezenta

Ziare.

com

"Este prima competitie pregatita de Federatia ceha de tenis pentru jucatori in aceasta perioada in care nu pot calatori din cauza pandemiei", a precizat purtatorul de cuvant al acestui turneu, Karel Tejkal, intr-un comunicat."Opt jucatoare vor evolua pe suprafata hard si opt jucatori pe zgura", a precizat directorul turneului, David Trunda.Competitia va avea la start nume mai sonore la feminin, in conditiile in care jucatoarele cehe sunt mai bine clasate decat omologii lor masculini.Karolina Pliskova si sora sa geamana Kristyna (locul 69 WTA ) vor fi prezente la start "daca vor fi intr-o stare buna de sanatate", a precizat presedintele Federatiei cehe de tenis, Ivo Kaderka. Karolina Muchova (26 WTA) si Barbora Strycova (31 WTA) si-au anuntat si ele participarea."Sunt nerabdatoare sa disput un turneu dupa o pauza atat de lunga", a declarat Petra Kvitova. "Sunt cu adevarat curioasa sa vad in ce forma ne aflam dupa aceasta perioada fara turnee", a adaugat ea.Potrivit lui Ivo Kaderka, retetele turneului vor fi utilizate pentru finantarea luptei impotriva Covid-19, care a produs 270 de decese in Republica Ceha.Circuitele profesioniste de tenis ATP si WTA sunt oprite de la inceputul lunii martie, iar o eventuala reluarea acestora nu se va putea produce cel putin pana la jumatatea lunii iunie, din cauza pandemiei.