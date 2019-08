Inca o favorita a fost eliminata de la Cincinnati

Ziare.

Jucatoarea din Belarus a fost invinsa de grecoaica Maria Sakkari, aflata pe locul 33 in ierarhia WTA.7-6 (4), 4-6, 4-6 a fost scorul intalnirii dintre Aryna Sabalenka si Maria Sakari, care a durat doua ore si 40 de minute!In sferturi, Maria Sakkari o va intalni pe favorita numarul doi, Ashleigh Barty.Tenismena australiana a invins-o greu pe Anett Kontaveit, care a servit pentru castigarea meciului in setul trei.In cele din urma, fostul lider WTA s-a impus cu 4-6, 7-5, 7-5.12-18 august e perioada in care se desfasoara turneul de la Cincinnati.I.G.