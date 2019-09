Inca o mare surpriza in turneul de la Guangzhou: Principala favorita a fost eliminata

Ziare.

Ucraineanca Elina Svitolina, principala favorita a turneului, a fost eliminata in optimile de finala de Marie Bouzkova.Ocupanta locului 3 in clasamentul WTA s-a retras de pe teren intr-un moment in care era condusa cu 6-4, 4-3.Svitolina a invocat o accidentare la genunchi si a preferat sa nu se expuna si mai mult.In sferturile de finala, Bouzkova o va intalni pe invingatoarea dintre Aliksandra Krunici si Anna Blinkova.C.S.