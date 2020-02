Inca o surpriza uriasa la Dubai: Campioana Australian Open 2020, invinsa in runda inaugurala

Ziare.

Dupa Elina Svitolina si Belinda Bencic a venit randul campioanei de la Australian Open, Sofia Kenin, sa paraseasca turneul inca din runda inaugurala.Sofia Kenin, aflata la primul meci in circuitul WTA dupa victoria neasteptata de la Melbourne, a fost invinsa de Elena Rybakina (locul 19 WTA).Jucatoarea din Kazahstan s-a impus in trei seturi, cu 6-7 (2), 6-2, 6-2, dupa un meci care a durat peste doua ore.In runda urmatoare, Rybakina va da piept cu Katerina Siniakova.17-22 februarie e perioada in care are loc turneul de la Dubai.I.G.