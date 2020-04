Inca o veste proasta din tenisul feminin

Ziare.

Vineri, guvernul provinciei Quebec a cerut anularea evenimentelor sportive si culturale pana la sfarsitul lunii august, iar in aceasta conditii organizatorilor Rogers Cup nu le-a ramas alta solutie decat sa amane competitia din cadrul circuitului WTA "Pentru moment ca cred ca (amanarea pentru anul viitor) este scenariul care are cele mai multe sanse sa se realizeze, insa vom vedea dupa ce vom analiza toate celelalte optiuni posibile", a declarat vineri seara directorul turneului de la Montreal, Eugene Laiperre, chestionat de ziarul La Presse.Ca urmare a desfasurarii succesive a Openului Statelor Unite (31 august - 13 septembrie) si a turneului de la Roland Garros, amanat pentru perioada 20 septembrie - 4 octombrie, din cauza pandemiei de Covid-19, este "foarte dificila" reprogramarea Rogers Cup in aceasta toamna, a recunoscut Lapierre."Evenimentul trebuie sa fie amanat. Este tot ceea ce putem spune pentru moment", a adaugat oficialul canadian, asigurand insa ca o decizie oficiala va fi anuntata foarte repede..Turneul Rogers Cup se disputa alternativ la Montreal si Toronto, fiecare dintre cele doua orase canadiene gazduind pe rand un turneu WTA si altul ATP . Editia de anul trecut a competitiei feminine avut loc la Toronto si a fost castigata de Bianca Andreescu , care a invins-o in finala pe Serena Williams