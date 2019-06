Inca un caz "Bianca Andreescu" pentru tenisul romanesc: Organizatorii de la Wimbledon i-au dat un wild card jucatoarei pe care Romania a pierdut-o

Ziare.

com

Este vorba despre Emma Raducanu, o jucatoare in varsta de 16 ani ce va concura pentru Marea Britanie in turneul de la Wimbledon.Organizatorii turneului de Grand Slam i-au acordat un wild card si tanara sportiva va lua startul in calificari.Nascuta din tata roman si mama asiatica, Emma Raducanu ocupa locul 524 in clasamentul WTA Ea este vazuta de specialisti drept cea mai buna tanara jucatoare din Marea Britanie.In 2015, Emma Raducanu a fost desemnata cea mai buna junioare din lume. In plus, pe cand avea doar 13 ani, tot in 2015, Emma a castigat prestigiosul turneu Nike Junior International, destinat sportivelor sub 18 ani.C.S.