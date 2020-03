Inca un turneu WTA a fost amanat

Ziare.

com

Directorul Miroslav Chernoshek a mentionat ca editia din 2020 va fi anulata din cauza coronavirusului."Nu-mi pot imagina cum putem gazdui turneul in aceste conditii", a spus Miroslav Chernoshek, conform GoTennis Turneul de la Praga era programat intre 27 aprilie si 2 mai.Pana in acest moment a fost anulat si Indian Wells, iar in privinta turneului de la Miami se asteapta doar anuntul oficial, dar mai mult ca sigur va fi anulat si acesta.De asemenea, meciurile din Fed Cup , de la mijlocul lunii aprilie, au fost si ele anulate.C.S.