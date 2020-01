Incepe ATP Cup, cea mai noua competitie din tenisul mondial

Ziare.

ATP Cup 2020 reuneste 24 de echipe repartizate in sase grupe, care vor juca la Sydney, Perth si Brisbane dupa sistemul fiecare cu fiecare. Primele sase clasate si primele doua echipe de pe locul doi avanseaza in sferturile de finala.Faza grupelor se finalizeaza duminica 8 ianuarie, iar faza eliminatorie se disputa intre 9 si 12 ianuarie, doar la Sydney. Meciurile cuprind doua partide de simplu si una de dublu. Partida de dublu se va disputa indiferent de scorul de dupa partidele de simplu.ATP Cup reprezinta si un prilej de pregatire pentru tenismeni in perspectiva Australian Open 2020, care incepe pe 20 ianuarie Serbia (Novak Djokovic, Dusan Lajovic), Franta (Gael Monfils, Benoit Paire), Africa de Sud (Kevin Anderson, Lloyd Harris), Chile (Cristian Garin, Nicolas Jarry);Spania (Rafael Nadal, Roberto Bautista), Japonia (Kei Nishikori, Yoshihito Nishioka), Georgia (Nikoloz Basilasvili, Aleksandr Metreveli), Uruguay (Pablo Cuevas, Martin Cuevas);Bulgaria (Grigor Dimitrov, Dimitar Kuzmanov), Belgia (David Goffin, Steve Darcis), Marea Britanie (Daniel Evans, Cameron Norrie), Republica Moldova (Radu Albot, Alexander Cozbinov);Rusia (Daniil Medvedev, Karen Hascianov), Italia (Fabio Fognini, Stefano Travaglia), SUA (John Isner, Taylor Fritz), Norvegia (Casper Ruud, Viktor Durasovic);Austria (Dominic Thiem, Dennis Novak), Croatia (Borna Coric, Marin Cilic), Argentina (Diego Schwartzman, Guido Pella);Germania (Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff), Grecia (Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis), Canada (Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime), Australia (Nick Kyrgios, Alex de Minaur).