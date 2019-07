Incepe turneul de la Bucuresti: Iata lista completa a favoritelor si cu cine vor juca tenismenele romane

Ziare.

Turneul dotat cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari reuneste la start tenismene importante, iar lista favoritelor se prezinta in felul urmator:1. Anastasija Sevastova2. Viktoria Kuzmova3. Veronika Kudermetova4. Tamara Zidansek5. Sorana Cirstea6. Laura Siegemund7. Aliona Bolsova8. Kristyna PliskovaRomania are 6 tenismene pe tabloul principal al turneului de la Bucuresti, in timp ce alte doua sportive joaca astazi in ultimul tur al calificarilor.Iata meciurile pe care tenismenele romane le vor disputa in primul tur la Bucharest Open:Ana Bogdan vs Anastasija Sevastova (fav.1);Irina Begu vs Aleksandra Krunic;Gabriela Ruse vs Barbora Krejcikova;Sorana Cirstea vs Jaqueline Cristian;Irina Bara vs o jucatoare venita din calificari.In ultimul tur al calificarilor, Patricia Tig o va infrunta pe bulgaroaica Isabella Shinikova, iar Alexandra Candantu se va duela cu Xu Shilin.Anul trecut, turneul de la Bucuresti a fost castigat de letona Anastasija Sevastova.I.G.