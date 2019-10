Incepe Turneul Elitelor: Cum arata grupele si cine sunt cele 7 tenismene de top care s-au retras

Ziare.

La Turneul Elitelor de la Zhuhai (China) participa cele mai bune 11 jucatoare de la locul 9 in jos plus beneficiara unui wild card. Serena Williams , Johanna Konta, Marketa Vondrousova, Angelique Kerber , Amanda Anisimova, Sloane Stephens si Anett Kontaveit au refuzat participarea.Grupa Azalea: Kiki Bertens, Donna Vekic, Dayana YastremskaGrupa Camellia: Sofia Kenin, Alison Riske, Karolina MuchovaGrupa Orchid: Madison Keys, Petra Martic, Zheng SaisaiGrupa Rose: Aryna Sabalenka, Elise Mertens, Maria SakkariPrima clasata din fiecare grupa se califica in semifinale.Turneul Elitelor are premii in valoare totala de 2.5 milioane de dolari.C.S.