Irina Bara, invinsa categoric la Lyon de o jucatoare care a fost in Top 10 WTA

Tennismena noastra, aflata pe locul 169 in ierarhia WTA, a cedat clar in fata rusoaicei Daria Kasatkina, aflata in urma cu un an si jumatate in Top 10 WTA.A fost 6-3, 6-2 in favoarea Dariei Kasatkina, dupa un meci care a durat o ora si 5 minute.Tot astazi, Jaqueline Cristian o va intalni in turul doi de la Lyon pe castigatoarea Australian Open 2020, Sofia Kenin, in direct pe site-ul Ziare.com.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului din Franta.I.G.