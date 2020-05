ITF a anuntat noile masuri din tenisul mondial, luate din cauza pandemiei de coronavirus

Ziare.

"Aceste directive permit doar atenuarea riscului de infectare cu Covid-19, ele nu le pot elimina", a avertizat ITF, subliniind ca in toate cazurile masurile nationale vor "prevala".Printre "normele minimale" definite de Federatia internationala figureaza interzicerea "strangerii de maini si alte forme de contact fizic", dar ITF a mai cerut ca jucatorii sa schimbe terenul de joc trecand pe partea opusa a fileului"."Fiecare jucator trebuie sa utilizeze propriul set de mingi", a mai decis instanta mondiala a tenisului, pentru a limita riscul de transmitere, propunand "identificarea si marcarea mingilor diferite pentru fiecare jucator".Tot pentru a evita contaminarea prin intermediul mingilor, ITF a stabilit ca cei care le aduna "sa poarte masti de latex pe teren" si masti in afara acestuia.In schimb, "jocul in aer liber" si "doar la simplu" fac parte dintr-o serie de "norme recomandate" si sunt "minimale", precum si testele cotidiane.De asemenea, ITF prevede separarea spectatorilor la cel putin 2 metri.