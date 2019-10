ITF anunta o noua competitie in circuitul mondial

Ziare.

Anul acesta, la cea de-a 31-a sa editie, Roger Federer a condus echipa Elvetiei la victorie in fata Germaniei, la Perth, in ceea ce suporterii si jucatorii s-au temut ca ar putea fi cantecul de lebada al Cupei Hopman.Noua competitie masculina pe echipe ATP Cup, care se va disputa la Sydney, Brisbane si Perth, cu premii totale de 20 milioane euro si puncte in clasamentul mondial, a inlocuit Cupa Hopman in programul care precede primul turneu de Mare Slem al anului, Openul Australiei, insa Haggerty insista ca turneul rezervat echipelor mixte va reveni."Cu siguranta", a declarat pentru Reuters oficialul american, reales luna trecuta pentru un al doilea mandat de presedinte al ITF. "Planul nostru este sa o reintroducem in 2021. Nu avem un plan pentru Cupa Hopman in 2020, insa vom cerceta piata pentru a vedea care este interesul si avem deja cateva intrebari", a adaugat presedintele ITF, care considera ca acest turneu mixt reprezinta un important mijloc de actiune al Federatiei internationale de tenis in favoarea egalitatii in sport.Haggerty a precizat, totodata, ca exista flexibilitate in legatura cu locul si perioada anului in care se va disputa Cupa Hopman, neexcluzand posibilitatea ca aceasta sa se deruleze tot in Australia.