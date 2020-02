Jacqueline Cristian confirma forma excelenta de la Fed Cup si triumfa intr-un turneu ITF

Ziare.

com

In marea finala a turneului ITF cu premii in valoare totala de 25.000 de dolari de la Trnava, Slovacia, Cristian, 198 WTA la 21 de ani, a profitat de abandonul adversarei sale Sofya Lansere din Rusia, la scorul de 6-1, 4-2 pentru romanca.Cristian era favorita 4 in Slovacia, iar acum putem spune ca acest trofeu inseamna al 10-lea titlu ITF al carierei pentru romanca.3935 de dolari a primit Jaqueline pentru trofeul din Slovacia, iar Cristian va urca pana pe pozitia 171 in rankingul WTA, dupa ce o va depasi pe Varvara Lepchenko.De cealalta parte, Ilona Ghioroaie s-a impus in finala turneului ITF de la Monastir din Tunisia, turneu cu premii in valoare totala de 15.000 de dolari. In finala, ea s-a impus in fata Mariei Timofeeva din Rusia, scor 7-5, 6-1, ea fiind favorita 2 a competitiei.Si Ilona are 21 de ani, fiind insa clasata mult mai jos fata de Jacqueline, pe locul 482 in lume.Cristian si-a confirmat astfel forma excelenta de saptamana trecuta de la Fed Cup, acolo unde a invins locul 38 mondial WTA, Veronika Kudermetova, scor 2-0 (7-5, 6-3). La dublu insa, in meciul decisiv, a pierdut alaturi de buna sa prietena Gabi Ruse, iar Romania a fost invinsa de Rusia in barajul de calificare la turneul final al Fed Cup.Citeste si: