Jaqueline Cristian, de neoprit: Victorie superba obtinuta de sportiva noastra la Lyon

Tanara jucatoare s-a calificat in optimile de finala de la Lyon, dupa ce a invins-o pe Priscilla Hon (129 WTA ) cu 6-2, 6-0.Cristian nu a avut nicio problema si a castigat partida intr-o ora si 16 minute.Dupa aceasta victorie, Jaqueline urca pana pe locul 161 WTA, aceasta fiind cea mai buna clasare din cariera sa.In optimile de finala, ea o va intalni pe invingatoarea dintre Sofia Kenin si Vitalia Diatchenko.Sportiva in varsta de 21 de ani a ajuns deja la 14 victorii obtinute in 2020, avand un start fulminant de sezon.C.S.