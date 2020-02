Jaqueline Cristian obtine o noua victorie

Ziare.

Cristian (21 ani, 198 WTA ), care a reusit sambata o victorie spectaculoasa in fata numarului 38 mondial (rusoaica Veronika Kudermetova, la debutul sau in Fed Cup ), s-a impus dupa o ora si 31 de minute in fata unei adversare mai experimentate (29 ani, 261 WTA). In turul urmator, Jaqueline Cristian o va infrunta pe cehoaica Johana Markova (20 ani, 407 WTA).Si Nicoleta Dascalu (24 ani, 274 WTA) s-a calificat in optimi, dupa 6-3, 5-7, 6-1 cu unguroaica Reka-Luca Jani (28 ani, 193 WTA), a treia favorita. Dascalu a avut nevoie de doua ore si 10 minute pentru a obtine victoria, iar urmatoarea sa adversara va fi cunoscuta jucatoare ceha Lucie Hradecka (34 ani, 328 WTA).Laura Ioana Paar (31 ani, 200 WTA), a cincea favorita, a fost intrecuta in primul tur de rusoaica Sofia Lansere cu 6-3, 6-7 (6), 6-3.Tanara romanca Francesca Andrea Feodorov (16 ani) a fost invinsa fara drept de apel de rusoaica Irina Hromaceva, cu 6-0, 6-2.